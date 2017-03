Южноафриканец Крис Бертиш первым в мире пересек Атлантику на доске с веслом, сообщает The Guardian.

Бертиш начал путешествие 93 дня назад в марокканском городе Агадир. В четверг он завершил его, прибыв на остров Антигуа в Карибском море в 8:32 по местному времени.

With only time in the way, I’m closer than ever to my goal! Read my final thoughts: https://t.co/iNxXQrmUYe #TheSupCrossing @CarrickWealth pic.twitter.com/Qk6ev2RJZi