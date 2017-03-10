 

Kapital Bank открыл обновленный филиал Гёйчай

 

Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офис филиала Гёйчай. Филиал, представленный согласно новой концепции, расположен по адресу: город Гёйчай, улица Г.З. Тагиева. Новый филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного обслуживания клиентов.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения, – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Филиал Гёйчай предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое отделение Бузовна, а также обновил офисы филиалов Ази Асланов и Губадлы. Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году, согласно новой концепции, планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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