 

Лукашенко поручил чиновникам трудоустроить супруг и любовниц Видео

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от госслужащих трудоустроить всех неработающих родственников, супругов и любовников, передает БЕЛТА.

«Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», - заявил Александр Лукашенко.

«Вы можете сказать: да они заплатят $200, или 400 в год. Нет, желательно, чтобы они были на работе, - подчеркнул белорусский лидер. - Я не хочу называть конкретные фамилии. Полковник Шпегун должен взять этот вопрос лично на контроль и мне доложить после 1 апреля. Посмотрите по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю», - добавил Александр Лукашенко.

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