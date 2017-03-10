 

Иран отложил запуск ракеты, опасаясь США

 

Иран отложил запуск ракеты-носителя из-за опасения угроз со стороны США, с таким заявлением выступил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Хаджизаде, передает РИА Новости.

По его словам, Иран подготовил к запуску ракету гражданского назначения для вывода спутника на орбиту, но, "опасаясь угроз со стороны США, поместили эту ракету обратно в ангар", - рассказал Хаджизаде.

Кроме того, военный выразил недовольство необходимостью постоянно оглядываться на реакцию США, "история которых насчитывает всего два с половиной века", - цитирует его агентство.

Напомним, Вашингтон рассматривает ракетную программу Ирана как одну из основных угроз для США и их союзников.

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