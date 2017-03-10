 

Генералы МНБ: “Не виноваты мы, он сам пришел” haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел криминальных расследований 

В здании Сабунчинского районного суда состоялось заседание по делу второй группы начальников управлений МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова. За ходом судебного процесса наблюдал собственный корреспондент haqqin.az.

Стоит напомнить, что все предыдущие заседания зачитывали обвинительный акт.

Поскольку эта процедура не была закончена, продолжили ее и на этот раз. Оглашалась части акта, где перечислялись преступления обвиняемых Натаван Мурватовой, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Все они, по традиции этого судебного процесса, отказались признавать себя виновными.

Генерал-майор Натаван Мурватова, поднявшись с места, заявила без лишних слов: «Я не признаю себя виновной».

Обвиняемый Эльшад Азизов заявил, что из самого обвинительного акта становится понятным, что он решительно ни в чем не виноват.

В заключение заседания судья Габиб Гасанов отметил, что теперь очень важно определиться – в каком порядке пойдет процесс.

Государственный обвинитель предложил после судебного следствия по эпизодам этого уголовного дела допросить дополнительных свидетелей и ознакомиться с документами. Адвокаты обвиняемых согласились с доводами прокурора, но внесли свои дополнения.

По мнению адвокатов, сначала надо рассматривать те эпизоды, где мало потерпевших и свидетелей. Обвиняемый Физули Алиев поддержал это предложение и сказал, что его адвокаты пока не успели ознакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме и рассмотрение малых эпизодов даст адвокатам возможность изучить его до конца.

Очередное заседание суда состоится 14 марта.

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