 

Представительство Азербайджана: «Дело Лапшина не касается ОБСЕ»

 

«Делегация Азербайджанской Республики при ОБСЕ подчеркивает необходимость постоянного инклюзивного подхода при всестороннем, объективном и беспристрастном наблюдении за происходящими в средствах массовой информации событиями во всех государствах-участниках ОБСЕ. Институты ОБСЕ должны действовать в строгом соответствии с их мандатом и заданиями, данными государствами-участниками», - говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана в ОБСЕ, распространенном на заседании Постоянного совета организации.

«В этой связи мы напоминаем о решениях Совета министров в Брюсселе (2006 г.) и Мадриде (2007 г.), которые специально призваны обеспечить профессионализм, точность и соблюдение этических стандартов среди журналистов. Важность этого аспекта еще более остро ощущается в контексте освещения конфликтных ситуаций, поскольку их чувствительный характер требует наивысшего уровня профессионализма и этики журналистов», - говорится в заявлении.

Комментируя случай задержания в Беларуси и экстрадированного в Азербайджан блогера Александра Лапшина, на который ссылался представитель Армении, представитель Азербайджана отметил, что это не вопрос для рассмотрения в ОБСЕ.

«Это уголовное дело было рассмотрено между Азербайджанской Республикой и Беларусью на двусторонней основе. Лапшин является гражданином нескольких государств, и они как третьи стороны в этом случае следят за юридическими процедурами. Армения не имеет отношения к этому юридическому делу, за исключением того, что случай Лапшина еще раз показал, что Армения обманным путем привлекает иностранных граждан к незаконным посещениям оккупированных территорий Азербайджана, а затем пытается превратить их в инструмент своей политической пропаганды.

Пользуясь этой возможностью, мы вновь призываем журналистов и иностранных граждан воздерживаться от незаконных посещений оккупированных территорий Азербайджана без предварительного согласия Баку», - говорится в заявлении.

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