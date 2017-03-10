 

Центр Баку остался без воды

 

В целях устранения аварии на магистральном водопроводе диаметром в 250 миллиметров, пролегающем по улице Низами Сабаильского района Баку, 10 марта в центральной части столицы будут ограничения в подаче питьевой воды.

Как говорится в распространенном в пятницу сообщении водного оператора Азербайджана - ОАО "Азерсу", в течение дня будут перебои в подаче воды на части территории Сабаильского и Насиминского районов - по некоторым адресам на улицах Низами, И.Сафарли, Р.Рзы, Марданов гардашлары, Ю.Мамедалиева, Т.Алиярбекова, Г.З. Тагиева.

Водный оператор приносит извинения абонентами за причиненные неудобства.

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