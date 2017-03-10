 

Польша отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

 

Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза (ЕС) из-за переизбрания на новый срок Дональда Туска председателем Европейского совета. Об этом заявила премьер-министр страны Беата Шидло, передает телеканал TVN24.

«Я заявила, что не приму итоговый документ этого саммита. Очень жаль, что мои коллеги по "Вышеградской группе" отказались присоединиться ко мне и проголосовали за Туска», — сказала Шидло.

По ее словам, ЕС нуждается в реформах. «Если не восстановить взаимное уважение, то Европейский союз в последующие годы столкнется с кризисами», — добавила Шидло.

Туск, в свою очередь, призвал Варшаву не сжигать мосты в отношениях с ЕС, передает Reuters. Он заявил, что будет работать с каждой страной Евросоюза, и постарается удержать польское правительство от политической изоляции в Брюсселе.

9 марта на саммите лидеры стран-членов ЕС переизбрали на 2,5 года Дональда Туска на посту председателя Евросовета. Его кандидатуру не поддержала только Польша, которая выдвинула на этот пост евродепутата Яцека Сариуш-Вольского. Лидер находящейся у власти польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что на Туске лежит моральная ответственность за гибель в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском своего брата-близнеца, президента Леха Качиньского.

«Вышеградская группа» — политическое объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, созданное в начале 90-х годов прошлого века для совместной интеграции в структуры Европейского союза.

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Польша отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза
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