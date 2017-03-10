Генпрокуратура Азербайджана придает особое значение вопросам обеспечения гендерного равноправия в стране. Представительство одаренных, отличающихся высоким интеллектом женщин в органах прокуратуры всегда было в центре внимания прокуратуры Азербайджана. Об этом говорится в направленном в haqqin.az сообщении Республиканской прокуратуры.

В тексте отмечается, что в данное время в органах прокуратуры работают 410 женщин (включая 71 должность, предполагающую особые ранги). Это составляет 34% от общего количества прокурорских работников в стране.

С 2002 года путем сдачи тестов принято на работу 45 женщин (в 2016-м тестовые экзамены успешно сдали 10 женщин), что составляет 6,8% всех принятых в прокурорскую систему работников.

Благодаря образцовому выполнению служебных обязанностей и высокому профессионализму одна женщина назначена помощником генпрокурора, три женщины стали заместителями начальника управления Генпрокуратуры, две - помощниками прокурора Баку.

В сообщении выражена уверенность в том, что служащие в органах прокуратуры женщины и дальше будут достойно выполнять взятые на себя обязательства по борьбе с преступностью и защите прав граждан.