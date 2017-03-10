Как стало известно haqqin.az из достоверных источников, 8 марта текущего года ЗАО «Южный газовый коридор» успешно разместило под госгарантию на международных рынках еврооблигации на 1 млрд долларов.

По сравнению с первой эмиссией с процентной доходностью в 7%, выставленной на рынок год назад, данные облигации размещены на более выгодных условиях – процентная доходность их составила 5,8%. А это уже наглядно показывает, насколько улучшились рыночные условия для ЗАО «Южный газовый коридор», следовательно и для Азербайджана. Ведь это ясно говорит о подорожании облигаций на 1,2%, что в конечном итоге приведет к выигрышу ЗАО на 12 млн долларов.

И такой скачок роста имиджа азербайджанской стороны произошел в течение одного года. Об этом свидетельствует также тот факт, что инвесторы проявили к эмиссии высокий интерес. Она размещена среди авторитетных институциональных инвесторов, охватывающих широкую географию – от США и Европы до Азии и Средневосточного региона.

Итак, данная операция стала второй успешной эмиссией еврооблигаций, размещенных ЮГК на международном рынке капитала за последние 12 месяцев. А это в свою очередь уже яркий пример того доверия, которое вызывают у международных инвесторов демонстрируемая страной мощная экономическая база и готовность ее к развитию транспортной инфраструктуры на одном из крупнейших газовых месторождений мира. И все это не пустые слова, достаточно привести несколько примеров, чтобы ясно себе все представить.

Да, проект «Южный газовый коридор» отличается не только своей масштабностью, но и стоимостью. Этот проект предусматривает доставку азербайджанского газа, добытого с месторождения «Шахдениз» в Каспийском море, до Италии. Правда, оценочная стоимость его в связи с глобальным кризисом снизилась с 45 млрд до 40 млрд долларов, но и эта сумма достаточно высока, чтобы, казалось бы, отпугнуть кого угодно. Но ни строительство морских платформ в сложнейших условиях, ни тысячекилометровые трубопроводы, ни десятки миллиардов долларов не смогли остановить решимость Баку.

Пусть проект еще находится на стадии реализации, но уже сегодня его свободно можно назвать детищем президента Ильхама Алиева. Правда, первичная разработка месторождения началась под руководством Гейдара Алиева, но сложные геополитические и экономические условия застопорили проект на долгие годы. И лишь воля Ильхама Алиева сломила все препятствия на пути его реализации. Он прямо заявил, что Азербайджан и сам в состоянии довести до конца столь сложный во всех отношениях проект, но это было бы просто несправедливо.

Глава государства сумел убедить в необходимости участия в реализации проекта не только европейские круги, но и мировую общественность. И потекли в проект миллиарды, хотя ныне время для инвестирования энергетических проектов, прямо скажем, не самое подходящее. Число стран и компаний, заинтересованных в участии в проекте, растет с каждым днем, среди них особо следует выделить страны Европы и Евросоюз в целом.

Достаточно вспомнить, как совсем недавно об этом заявил в Баку вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович. Он же сообщил и о давлении, которое пришлось оказать ЕК на правительство Италии, где группа людей под предлогом экологической безопасности пыталась препятствовать прокладке газопровода. А его выражение: «Нам хочется, чтобы первый газ поступил в Турцию в 2018 году, а в Европу – в 2020-м. Мы этого добьемся» не оставляет места никаким сомнениям.

Что касается миллиардов, то они уже в достаточном объеме поступают для реализации этой поистине грандиозной стройки века. Сколько миллиардов уже ушло в отдельности на строительство морских платформ в рамках «Шахдениз-2», соединение их с помощью трубопроводов с Сангачальским терминалом, расширение терминала и Южного газового коридора, строительство Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов, сказать сегодня трудно. Но деньги продолжают поступать. И это не только средства самих компаний-участников проекта. Уже смело можно назвать в числе основных кредиторов проекта Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Группу Германского банка развития (KfW Group) и многие другие финансовые институты, среди которых не последнее место занимает и наш Госнефтефонд.

А раз его финансируют такие мировые финансовые гиганты, значит, доля риска в нем сводится практически к нулю, а сам проект можно назвать привлекательным для всех сторон. И не исключено, что по этой трубе в скором времени потечет не только азербайджанский газ.

Немалый интерес к нашей трубе проявляют сегодня Туркмения, Иран, Израиль. Даже российский монополист «Газпром», который долгое время никак не может протянуть в Европу свой газопровод, несмотря на понесенные миллиардные потери, уже подумывает подключиться к последнему его участку – ТАР. Все это вместе, а также рост экономической мощи основного «виновника» этого проекта – Азербайджана – и привело к бесперебойному продвижению проекта к конечной цели. А высокий интерес ведущих финансовых институтов к проекту объясняется не в малой степени международным авторитетом Азербайджана, его экономической мощью.