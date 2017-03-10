 

Саргсян потратит на подкуп избирателей $100 миллионов

 

«В кулуарах власти озвучиваются различные мнения по поводу того, что власти Армении потратят на ближайшие парламентские выборы свыше 100 миллионов долларов. Большая часть этих денег, естественно, будет тратиться теневым образом», - пишет армянская газета «Айкакан жаманак».

«Речь идет как об обещанных взятках в 10-50 тысяч драмов, так и затратах по выдвинутым по рейтинговой избирательной системе кандидатам на рекламные видеоролики, эфирное время, плакаты, буклеты. В частности, выдвинутые по рейтинговой избирательной системе основные кандидаты готовятся потратить астрономические суммы.

И как в ходе прошлых выборов говорила Егине Бишарян о Самвеле Алексаняне, олигархи страны открыли свои мешки с деньгами. Руководитель организационной комиссии РПА Рубен Тадевосян не согласился с этим мнением, заявив, что это из жанра фольклора», - пишет газета.

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