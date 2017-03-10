 

США продолжат поиски пропавшего в Иране Левинсона

 

США продолжат поиски своего гражданина Роберта Левинсона, пропавшего в Иране 10 лет назад, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему непоколебима в своей приверженности тому, чтобы найти господина Левинсона и вернуть его домой. Мы хотим, чтобы он вернулся, и мы приложим все усилия для достижения этой цели", — говорится в заявлении.

В тексте напоминается, что американские власти обещают пять миллионов долларов за помощь в поиске и возвращении гражданина США.

В марте 2007 года Левинсон, которому на тот момент было 60 лет, исчез в районе иранского острова Киш. Ранее он работал в ФБР и занимался борьбой с организованной преступностью, но, как утверждают власти США, уволился оттуда за несколько лет до исчезновения.

Нынешнее заявление Белого дома относительно Левинсона стало первым для администрации Трампа с момента его вступления в должность.

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