Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов в Сирии

Генштаб Турции сообщил в пятницу об уничтожении за минувшую неделю 71 члена курдских террористических группировок в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, передает РИА Новости.

"Со 2 по 9 марта в рамках операции "Щит Евфрата" уничтожен 71 террорист, это члены группировок PYD/YPG/РКК (Сирийской курдской партии демократического союза, Сил самообороны сирийских курдов и ПКК)", — говорится в полученном заявлении турецкого Генштаба.

Также сообщается, что всего с начала операции сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции установила контроль над территорией в 2015 квадратных километров на линии Аазаз — Джараблус.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.