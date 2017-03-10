 

Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов в Сирии

 

Генштаб Турции сообщил в пятницу об уничтожении за минувшую неделю 71 члена курдских террористических группировок в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, передает РИА Новости.

"Со 2 по 9 марта в рамках операции "Щит Евфрата" уничтожен 71 террорист, это члены группировок PYD/YPG/РКК (Сирийской курдской партии демократического союза, Сил самообороны сирийских курдов и ПКК)", — говорится в полученном заявлении турецкого Генштаба.

Также сообщается, что всего с начала операции сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции установила контроль над территорией в 2015 квадратных километров на линии Аазаз — Джараблус.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

1140 просмотров


Старости
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
11 Март 11° / 6°
12 Март 12° / 6°
13 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Роухани идет на второй срок
В Турции отказались принимать паромы из Крыма
Путин созовет Совбез после встречи с Эрдоганом
Консул Украины встретился с Лапшиным
Сирийская армия впервые за четыре года вышла на берег Евфрата
Синоптики обещают дождь
Почему не расширили офис Каспршика Ответ из Баку
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами фото; видео; обновлено 13:58
Азербайджан сам вышел из этой международной организации
Секретарь турецкого посольства тайно бежал из Баку Сын мятежного генерала
Вашингтонский ресторан недоволен Трампом и Элином Сулеймановым
Уволенный турецкий чиновник решил отомстить мэру
Строители нашли статую Рамзеса видео
Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов в Сирии
Россия отменила еще один антитурецкий запрет
США продолжат поиски пропавшего в Иране Левинсона
Саргсян потратит на подкуп избирателей $100 миллионов
И газ потечет, и миллиарды долларов сюрприз на 8 марта
Россия возвращается в Центральную Азию Туда, где уже доминирует Китай
Польша отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза
Генпрокуратура о женщинах в погонах даешь гендер!
Центр Баку остался без воды
Представительство Азербайджана: «Дело Лапшина не касается ОБСЕ»
Генералы МНБ: «Не виноваты мы, он сам пришел» haqqin.az из зала суда
Французский сенатор на переговорах с Ильхамом Алиевым фото