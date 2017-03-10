Уволенный турецкий чиновник решил отомстить мэру

44-летний Б.Й., которого уволили с работы из мэрии Чайджума турецкой провинции Зонгулдак, открыл огонь по окнам кабинета мэра.

Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, после решения об увольнении Б.Й. напился и решил рассчитаться с мэром прямо на месте. Сперва он попытался проникнуть в здание муниципалитета, однако сотрудники безопасности не разрешили ему войти в помещение, после чего он вытащил оружие и стал стрелять в направлении окон кабинета градоначальника.

Сам мэр не пострадал, поскольку в этот момент не был в рабочем кабинете.