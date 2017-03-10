 

Вашингтонский ресторан недоволен Трампом и Элином Сулеймановым

 

Владельцы винного бара и ресторана в Вашингтоне подали судебный иск к президенту США Дональду Трампу, обвинив его в недобросовестной конкуренции. Их ресторан находится в том же квартале, что и принадлежащий Трампу отель Trump International.

Хозяева гастробара Халид Питтс и Диана Гросс утверждают, что ресторан отеля, название которого совпадает с именем президента, оттягивает у них клиентов. Он стал излюбленным местом встречи дипломатов и бизнес-лоббистов, которые приезжают в Вашингтон, чтобы продвигать интересы их компаний.

В иске ресторана говорится, что, несмотря на избрание на высший пост в государстве, Дональд Трамп остался владельцем части акций отеля, говорится в статье The Washington Times, сообщает haqqin.az.

В иске администраторы вашингтонского ресторана не требуют компенсационных выплат, однако, по их мнению, на время президентства Трамп должен закрыть отель, продать его либо уйти с президентского поста.

Исполнительный директор и главный юрист группы компаний Trump Organization Алан Гартен говорит, что иск вашингтонского ресторана напрочь лишен каких-либо юридических оснований и носит рекламный характер. Однако ресторан утверждает, что президент США Дональд Трамп нарушает законы и наносит удар по их бизнесу.

Адвокат Скотт Ром, защищающий интересы ресторана, говорит, что готов в суде доказать правоту своих клиентов.

В качестве примера того, что люди перестали ходить к ним и стали ходить в ресторан в отеле Трампа, в иске Cork Wine Bar упоминается имя посла Азербайджана в США Элина Сулейманова.

В иске вашингтонского ресторана утверждается, что азербайджанский посол был их давним клиентом, часто заказывал у них еду и выпивку. Однако после избрания Дональда Трампа президентом США азербайджанский посол организовал мероприятие в его отеле (речь идет о мероприятии, посвященном еврейскому празднику Ханука, которое организовало посольство Азербайджана для еврейских организаций США в прошлом году – Ред.).

«Действительно, почему им не ходить в место, которое кажется наиболее близким президенту Соединенных Штатов?» - спрашивает истец Халид Питтс.

Адвокат Стив Клейн верит, что «это дело в суде может зайти слишком далеко».

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