 

Секретарь турецкого посольства тайно бежал из Баку Сын мятежного генерала

Автор: Отдел информации 

Племянник главы правящей Партии справедливости и развития Турции Шабана Дишли, сын начальника Управления по стратегическому планированию ВС Турции Мехмета Дишли бежал из Баку.

Мехмет Баязит Дишли работал вторым секретарем в Посольстве Турции в Баку. Его высокопоставленные отец и дядя считаются одними из главных фигурантов по делу об организации военного мятежа в Турции. Об этом говорится в материалах уголовного дела против мятежников, подготовленных прокуратурой Анкары.

Сразу после провала попытки госпереворота Мехмет Баязит Дишли был уволен с должности второго секретаря Посольства Турции в Баку. Он был обвинен в связях с террористической организацией FETÖ и отозван в Анкару. Однако дипломат отказался подчиниться приказу и бежал из Баку в третью страну.

У его отца генерала Мехмета Дишли при аресте была обнаружена банкнота в один доллар. Благодаря шифру на купюрах в один доллар члены FETÖ тайно общались друг с другом.

Генерал же отверг обвинения и заявил, что этот доллар он хранит как память о первой зарплате своего сына, полученной в Баку.

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