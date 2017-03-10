Азербайджан сам вышел из этой международной организации

Азербайджан официально заявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI). Об этом заявил глава правительственной комиссии и многосторонней группы по EITI Шахмар Мовсумов на 36-м собрании Международного правления Инициативы в городе Богота.

Как говорится в сообщении Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), на заседании исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов заявил, что Азербайджан считает несправедливым решение Инициативы прозрачности в добывающей сфере о приостановлении членства страны в этой организации.

«Мы считаем это решение несправедливым. В настоящее время EITI существенно отклонилась от своего первоначального мандата по обеспечению прозрачности и отчетности в добывающей сфере. Предоставление при любой возможности несвязанных фактов со стороны групп, действующих в различных сферах, отныне считается показателем значительного отдаления Инициативы от ее первоначальных миссии и целей», - отмечается в заявлении Ш.Мовсумова.