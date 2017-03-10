 

В Стамбуле разбился вертолет с россиянами фото; видео; обновлено 13:58

 

Турецкая газета Milliyet сообщила имя одной из жертв крушения вертолета в Стамбуле: им стал генеральный директор VitrA — российского подразделения турецкого холдинга "Эджзаджибаши" (Eczacıbaşı) Салим Озен.

Ранее глава муниципалитета района Бююкчекмедже Хасан Акгюн сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате катастрофы вертолета, который упал на автодорогу, предположительно, из-за сильного тумана. Катастрофа произошла в 11:20 мск, через 5-6 минут после взлета.

Кроме Озена, жертвами катастрофы стали четыре гражданина РФ. Их имена сообщает газета Milliyet: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова, Елена Бадрага.

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Четыре гражданина России были на борту вертолета, разбившегося в пригороде Стамбула, сообщает РИА Новости.

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По словам очевидцев, из-за плохой видимости вертолет врезался в телевизионную башню вблизи выставочного центра TUYAP, передает турецкий телеканал NTV.

Вертолет рухнул на автодорогу Е-5.

По предварительным данным, погибли все пять членов экипажа вертолета.

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В Стамбульском районе Беюкчекмедже произошло крушение пожарного вертолета, передает CNN Turk.

На место инцидента направлены спасатели и бригады медслужбы.

Число погибших и пострадавших пока не известно.

 

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