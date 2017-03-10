 

Синоптики обещают дождь

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман, однако к ночи в некоторых местах полуострова возможен дождь. В течение дня будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-6, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем - 60-70%.

Умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 11-13 марта будут благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана ночью и утром местами туман, морось, в течение дня временами ожидается дождь. В горных территориях прогнозируется снег, местами сильный.

Ветер восточный. Ночью 3-8, днем 10-15 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 3-8 градусов тепла.

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