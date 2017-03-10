 

Сирийская армия впервые за четыре года вышла на берег Евфрата

 

Сирийским правительственным войскам впервые за четыре года удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса, под их контролем 15 километров берега, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

"Впервые за последние четыре года правительственным войскам удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса. Под их контролем находится 15 километров береговой черты. Восстановлен контроль над станциями очистки и перекачки воды. После завершения восстановительных работ Алеппо и его пригороды будут полностью обеспечены питьевой водой. В настоящее время правительственные войска продолжают наступление на террористов вдоль западного берега реки Евфрат", — сказал он на брифинге в пятницу.

673 просмотров


Старости
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
11 Март 11° / 6°
12 Март 12° / 6°
13 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Роухани идет на второй срок
В Турции отказались принимать паромы из Крыма
Путин созовет Совбез после встречи с Эрдоганом
Консул Украины встретился с Лапшиным
Сирийская армия впервые за четыре года вышла на берег Евфрата
Синоптики обещают дождь
Почему не расширили офис Каспршика Ответ из Баку
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами фото; видео; обновлено 13:58
Азербайджан сам вышел из этой международной организации
Секретарь турецкого посольства тайно бежал из Баку Сын мятежного генерала
Вашингтонский ресторан недоволен Трампом и Элином Сулеймановым
Уволенный турецкий чиновник решил отомстить мэру
Строители нашли статую Рамзеса видео
Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов в Сирии
Россия отменила еще один антитурецкий запрет
США продолжат поиски пропавшего в Иране Левинсона
Саргсян потратит на подкуп избирателей $100 миллионов
И газ потечет, и миллиарды долларов сюрприз на 8 марта
Россия возвращается в Центральную Азию Туда, где уже доминирует Китай
Польша отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза
Генпрокуратура о женщинах в погонах даешь гендер!
Центр Баку остался без воды
Представительство Азербайджана: «Дело Лапшина не касается ОБСЕ»
Генералы МНБ: «Не виноваты мы, он сам пришел» haqqin.az из зала суда
Французский сенатор на переговорах с Ильхамом Алиевым фото