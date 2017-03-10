Сирийская армия впервые за четыре года вышла на берег Евфрата

Сирийским правительственным войскам впервые за четыре года удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса, под их контролем 15 километров берега, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

"Впервые за последние четыре года правительственным войскам удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса. Под их контролем находится 15 километров береговой черты. Восстановлен контроль над станциями очистки и перекачки воды. После завершения восстановительных работ Алеппо и его пригороды будут полностью обеспечены питьевой водой. В настоящее время правительственные войска продолжают наступление на террористов вдоль западного берега реки Евфрат", — сказал он на брифинге в пятницу.