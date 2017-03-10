В Турции отказались принимать паромы из Крыма

В Турции не принимают корабли из Крыма. В частности, турецким паромам, прибывшим из Севастополя, не дают пришвартоваться в порту Зонгулдак. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщают «Примечания» со ссылкой на газету Hürriyet.

В интервью изданию директор логистической компании Selin Global Арзыгюль Каймакчи объяснил эту ситуацию тем, что суда прибыли из Крыма. «В последнее время, когда наши корабли прибывают из Севастополя, они так и не пришвартовываются в порту Зонгулдак. Это очень большая проблема, так как весь груз мы обязаны возвращать обратно экспортерам», — пожаловался Каймакчи.

Как подтвердил «Примечаниям» директор оператора паромного сообщения — компании «Крымское морское агентство» — Станислав Гвоздилов, не принимаются именно корабли, вышедшие из портов полуострова.

«Получается, что причина в том, что Турция не признает российский Крым. По логике выходит так. Российские корабли из других регионов принимаются, из Новороссийска, например, а из Крыма — нет», — рассказал Гвоздилов.