Глава Rabitəbank: «4200 банковских служащих потеряли работу»

Банковский сектор Азербайджана переживает трудные времена. Об этом сказал на налоговой конференции «Вместе к прозрачности» председатель правления ОАО Rabitəbank Эльчин Гадимов, сообщает Report.

По словам Э.Гадимова, в результате закрытия 11 банков 4 200 человек потеряли работу.

«Внедрение понятия «рыночные процентные ставки» влияет на ставки по кредитам. Мы предлагаем либо не применять их, либо применять по кредитам, выданным этим банком за последние 30 дней», — сказал Э.Гадимов.

Председатель Rabitəbank предложил освободить от уплаты НДС услуги, получаемые коммерческими банками от организаций SWIFT, Visa и MasterCard.