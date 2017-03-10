В ходе совместной спецоперации сотрудников Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности пресечена попытка вывоза из страны крупной партии валюты и золотых слитков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомтаможни.

В ходе операции, проведенной 8 марта, задержаны граждане Азербайджана Эльвин Юсубов и Рашад Насибов. Также задержан сотрудник таможни Кямран Ахмедов, который был заодно с контрабандистами.

Злоумышленники пытались сесть в самолет и вылететь в Турцию. У контрабандистов изъято 190 тысяч долларов и 5 слитков золота общим весом 2,2 кг.