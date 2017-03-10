 

Захарова об урегулировании карабахского конфликта

 

Россия намерена продолжить посредническую миссию вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ и на основе согласованных подходов, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Россия считает необходимым урегулировать конфликт на основе подходов, изложенных в заявлениях президентов стран-сопредседателей, в которых в частности содержится призыв к сторонам конфликта решать спорные вопросы без применения силы, на основе территориальной целостности государств и праве народов на самоопределение, сказала Захарова.

По словам Захаровой, в рамках согласованных подходов будут продолжены российские усилия по продвижению процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта с учетом близких отношений Москвы с Азербайджаном и Арменией.

Достигнутые при посредничестве России прежние договоренности до сих пор являются важными пунктами урегулирования, сказала Захарова, напомнив, что Москва сыграла решающую роль в возвращении сторон конфликта к соблюдению режима прекращения огня во время апрельской эскалации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха

Соблюдение всех предыдущих соглашений по Нагорному Карабаху является важным шагом для движения к устойчивому миру в нагорно-карабахском урегулировании.

3318 просмотров


Старости
Салим Муслимов прервал выступление и уехал к президенту
Салим Муслимов прервал выступление и уехал к президенту
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
11 Март 11° / 6°
12 Март 12° / 6°
13 Март 12° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Как из Баку в Актау перевезли 119 кг героина?
На Каспии перевернулась лодка с азербайджанскими рыбаками
В НАСА нашли потерянный восемь лет назад зонд
Ильхам Алиев наградил военнослужащих Внутренних войск
Оккупированный режим в Карабахе: «Уже 10 лет нам поставляют некачественное топливо»
Араз Ализаде извинился перед дашнаками? Что случилось в Социнтерне?
Сабит Багиров о выходе Азербайджана из EITI эксклюзив
Армяне и азербайджанцы осудили Саргсяна и обеспокоены Мамедъяровым
СГБ и МВД нагрянули с обыском
Александр Дугин предлагает «план Лаврова» Половинчатое решение
Меркель сделала все для сближения Эрдогана с Путиным мнения и оценки
Встреча Путина и Эрдогана в Москве
Азербайджан закупил 3 000 сверхдорогих коров
В Азербайджане повышен пенсионный возраст
Послом США в России станет сын гражданина Армении
Захарова об урегулировании карабахского конфликта
Спецоперация СГБ и Таможни: слитки золота в аэропорту Есть задержанные
Российская авиация уничтожила более 600 боевиков
Глава Rabitəbank: «4200 банковских служащих потеряли работу»
Салим Муслимов прервал выступление и уехал к президенту
Роухани идет на второй срок
В Турции отказались принимать паромы из Крыма
Путин созовет Совбез после встречи с Эрдоганом
Консул Украины встретился с Лапшиным
Сирийская армия впервые за четыре года вышла к берегам Евфрата