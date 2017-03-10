Захарова об урегулировании карабахского конфликта

Россия намерена продолжить посредническую миссию вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ и на основе согласованных подходов, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Россия считает необходимым урегулировать конфликт на основе подходов, изложенных в заявлениях президентов стран-сопредседателей, в которых в частности содержится призыв к сторонам конфликта решать спорные вопросы без применения силы, на основе территориальной целостности государств и праве народов на самоопределение, сказала Захарова.

По словам Захаровой, в рамках согласованных подходов будут продолжены российские усилия по продвижению процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта с учетом близких отношений Москвы с Азербайджаном и Арменией.

Достигнутые при посредничестве России прежние договоренности до сих пор являются важными пунктами урегулирования, сказала Захарова, напомнив, что Москва сыграла решающую роль в возвращении сторон конфликта к соблюдению режима прекращения огня во время апрельской эскалации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха

Соблюдение всех предыдущих соглашений по Нагорному Карабаху является важным шагом для движения к устойчивому миру в нагорно-карабахском урегулировании.