Послом США в России станет сын гражданина Армении

Претендовавший в 2012 году на пост президента США республиканец Джон Хантсман согласился стать новым американским послом в России, сообщили NBC News, Associated Press и телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Примечательно, что отцу будущего посла - Джону Хантсману-старшему было присвоено гражданство Армении за вклад в восстановление республики. Он основал Huntsman Corporation. К моменту выхода на биржу в 2005 году Huntsman Corporation была крупнейшей в мире частной химической компанией.

С Россией и странами бывшего СССР бизнес семьи Хантсманов оказался связан после землетрясения 1988 года в Армении, когда в результате землетрясения погибли около 25 тыс. человек, а город Спитак оказался полностью разрушен.

Известный в Америке как щедрый филантроп (совокупная сумма пожертвований более $1,2 млрд) Хантсман-старший предложил финансовую помощь правительству СССР и вложил около $50 млн собственных средств в восстановление школ и больниц, строительство около 8 тыс. домов. За вклад в восстановление Армении он был удостоен двух государственных наград республики и получил армянское гражданство.