В Азербайджане повышен пенсионный возраст

В пятницу Милли Меджлис Азербайджана утвердил изменения и дополнения в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие ликвидацию понятия «Базовая часть трудовой пенсии» и 12-летнего стажа, необходимого для назначения пенсии, а также увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет, сообщает пресс-служба парламента.

Представляя проект поправок в закон, заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Идрис Исаев сказал, что поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин — с 60 до 65.

Согласно поправкам, пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на шесть месяцев для мужчин до 2021 года, для женщин — до 2027 года.