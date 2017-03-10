 

В Азербайджане повышен пенсионный возраст

 

В пятницу Милли Меджлис Азербайджана утвердил изменения и дополнения в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие ликвидацию понятия «Базовая часть трудовой пенсии» и 12-летнего стажа, необходимого для назначения пенсии, а также увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет, сообщает пресс-служба парламента.

Представляя проект поправок в закон, заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Идрис Исаев сказал, что поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин  с 60 до 65.

Согласно поправкам, пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на шесть месяцев для мужчин до 2021 года, для женщин  до 2027 года.

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