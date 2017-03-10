 

Азербайджан закупил 3 000 сверхдорогих коров

Автор: Отдел экономики 

Азербайджан оказался в числе лидеров по закупке племенных коров из Австрии. Как сообщает австрийское издание Topagrar, Азербайджан вдвое увеличил число закупаемых коров, доведя его до 3 тысяч голов.

Таким образом, Азербайджан стал третьим крупным импортером племенных коров из Австрии. Больше всего животных Австрия по традиции продала Турции – 14 тысяч голов. На втором месте расположилась Италия с 7 000 животных.

Издание отмечает, что австрийские племенные коровы считаются одними из лучших в мире по надоям молока. Всего страна в 2016 году продала 32 тысячи племенных животных. Преимущество известных во всем мире альпийских коров заключается в их относительной неприхотливости к погодным условиям. Они выживают практически во всех климатических условиях.

Стоит отметить, что одна австрийская корова в среднем стоит 10 тысяч долларов.

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