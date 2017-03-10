Сегодня в Москву прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. У турецкого руководства большие планы относительно этой поездки, заявил журналистам советник президента Турции Ильнур Чевик.

Визит Эрдогана проходит на фоне очередного охлаждения отношений между Турцией и европейскими странами. Видимо, это станет одной из тем обсуждения. Однако внимание глав двух стран в первую очередь будет направлено на проблемы региона.

Что ждет Анкара от этой встречи и что она может предложить Москве? Свое мнение об этом haqqin.az высказал востоковед, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

Эксперт считает, что визит турецкого президента в Россию делают особенно важным два обстоятельства.

«Во-первых, можно говорить о возвращении в конструктивное русло двустороннего сотрудничества Москвы и Анкары, значительно подорванного после известных событий. Во-вторых, стороны нуждаются в подобном общении в связи с усиливающейся международной нестабильностью.

Говоря о давно назревшем возвращении к позитивному диалогу между нашими странами, следует особенно выделить роль Совета сотрудничества высшего уровня Россия-Турция, целью которого будет выработка и предложение конкретных мер по развитию отношений, прежде всего снятию мер ограничительного характера, изживших себя.

Кроме того, нельзя исключить, что российской и турецкой сторонами будут предложены новые перспективные направления сотрудничества. Что касается международной обстановки, то сегодня, быть может, как никогда, стала актуальной сверка часов по Сирии», - уверен Ю.Мавашев.

В числе наиболее острых вопросов в этом контексте эксперт отмечает участие иранских вооруженных формирований в сирийском конфликте, а также разграничение сфер влияния между силами Свободной сирийской армии (ССА) и Турцией, с одной стороны, и сирийской правительственной армией и Россией - с другой.

«Дело в том, что в районе Эль-Баба всего несколько километров отделяет этих участников от возможного столкновения. Вопрос Манбиджа остается на повестке дня вкупе с курдской трансграничной проблемой», - указал эксперт.

Касаясь проблемы ухудшения турецко-европейских отношений, эксперт отметил, что случившегося развития событий следовало ожидать, так как Европа уже давно незаслуженно третировала Турцию.

«А с Москвой у Анкары сложилось взаимопонимание и уважение по ключевым вопросам. Надеемся, что это продолжится и в дальнейшем», - резюмирует Ю.Мавашев.

Президент Международной ассоциации политической науки Стамбульского университета профессор Ильтер Туран согласен с тем, что российско-турецкие отношения вышли на качественно новый уровень.

«У обеих сторон есть сферы общих интересов, и они не хотят, чтобы разногласия помешали их реализации», - не сомневается Ильтер Туран.

Вместе с тем профессор считает, что у сторон различное видение решения карабахской, крымской и кипрской проблем. Тем не менее в свете ухудшения отношений с Европой Москва для Анкары становится более предсказуемым партнером.

«Таким образом Европа сделала все, чтобы Анкара и Москва стали еще ближе. И несомненно, укрепление российско-турецких отношений пойдет на пользу решению карабахской проблемы», - полагает эксперт.