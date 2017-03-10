 

Александр Дугин предлагает «план Лаврова» Половинчатое решение

Автор: Отдел политики 

«Карабахский конфликт не терпит половинчатых решений». Так в беседе с haqqin.az старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов прокомментировал заявление лидера Международного Евразийского движения российского политолога Александра Дугина.

Отметим, что в интервью армянскому сайту «Первый информационный» Дугин назвал «план Лаврова» для карабахского конфликта наиболее реалистичным.

Дугин уверен, что войну в зоне карабахского конфликта провоцирует не непосредственно одна из конфликтующих сторон, а США. «План Лаврова» мне кажется наиболее реалистичным и его важно реализовать. «План Лаврова» означает окончательное примирение, оставление статус-кво в юридическом положении в обмен на возвращение Арменией районов около Карабаха. После этого ситуация будет нормализована со всех точек зрения, и мы войдем в фазу более спокойного, долгого периода. Против этого работает только Америка, а все локальные региональные проблемы на самом деле вторичны перед этим, поэтому сейчас складывается ситуация для того, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Карабаха.

«Если все – Россия, Азербайджан, Армения, власти Нагорного Карабаха будут действовать в ключе миротворческом, то я вижу, что ситуацию можно будет в ближайшем времени нормализовать, хотя не исключаю нескольких последних вспышек», – заявил Александр Дугин.

В свою очередь российский политолог Сергей Балмасов заявил haqqin.az, что реализация плана Лаврова для Азербайджана стало бы поражением. «В целом, прежде чем говорить о планах, нужно задать вопрос: а готовы ли стороны? Реализация этой идеи может привести к серьезному правительственному и парламентскому кризису в Армении, многие политические силы, прежде всего дашнаки, выступят против. Да и в Азербайджане многие были бы недовольны таким половинчатым решением».

Говоря о «плане Лаврова», Балмасов отметил, что России хочется играть роль этакого дуайена, вот и появляются предложения из Москвы. «Соединенные Штаты, в свою очередь, будут противиться любым предложениям со стороны РФ. И это нормально, это дипломатическая игра», -  отметил Балмасов.

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