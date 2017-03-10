СГБ и МВД нагрянули с обыском

Полицейские совместно с сотрудниками СГБ провели операцию в Баку, сообщает lent.az.

Согласно информации, проведены обыски в доме по адресу: улица Джейхуна Гаджибейли, 11 (рядом с бывшей гостиницей «Карабах»).

Было установлено, что члены одной из религиозных организаций собирались по этому адресу и проводили богослужения. Однако эта группа верующих не была зарегистрирована как религиозная организация.

Во время обыска в помещении находились около 25 человек. Оперативники всех взяли на учет, задержанных нет.