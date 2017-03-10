Армяне и азербайджанцы осудили Саргсяна и обеспокоены Мамедъяровым

«Военная риторика, отразившаяся в заявлении президента Республики Армения Сержа Сагсяна в интервью информационному агентству Франс-Пресс (AFP), создает почву для нарушения стабильности и безопасности во всем регионе Южного Кавказа. Такие заявления на уровне главы государства констатируют незаинтересованность Армении в переговорном процессе», - говорится в заявлении Платформы мира для Армении и Азербайджана.

Платформа считает неприемлемыми подобные заявления лидера страны, поскольку призывы к войне способствуют эскалации на фронте.

Платформа выражает обеспокоенность и в связи с заявлением министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о приостановлении переговоров.

«Это представляет собой большую опасность и становится причиной гуманитарного бедствия во всем регионе. Военные действия - это трагедия и человеческие жертвы, после чего мирное сосуществование двух соседствующих народов станет невозможным», - подчеркнул он.

Платформа обращается к Минской группе ОБСЕ с призывом оказать содействие для скорейшего восстановления процесса переговоров.