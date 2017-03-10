 

Сабит Багиров о выходе Азербайджана из EITI эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

Решение Азербайджана о выходе из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI) азербайджанские неправительственные организации встретили с сожалением. Напомним, глава правительственной комиссии и многосторонней группы по EITI Шахмар Мовсумов на 36-м собрании Международного правления Инициативы в Боготе заявил, что Азербайджан считает несправедливым решение Инициативы прозрачности в добывающей сфере о приостановлении членства страны в этой организации.

Сабит Багиров

Член Коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли Сабит Багиров в беседе haqqin.az выразил сожаление в связи с приостановлением членства Азербайджана в EITI. По его словам, данное решение может негативно повлиять на международный имидж страны.

Кроме того, Багиров считает, что это может негативно повлиять на диалог между гражданским сектором и правительством.

«Но, в любом случае, как отметил глава правительственной комиссии и многосторонней группы по EITI Шахмар Мовсумов, Азербайджан по-прежнему будет обеспечивать прозрачность в сфере использования доходов от эксплуатации своих углеводородных месторождений. То есть Азербайджан будет работать над целями и задачами, которые были актуальны в период участия в EITI», - заявил Сабит Багиров.

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