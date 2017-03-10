 

Араз Ализаде извинился перед дашнаками? Что случилось в Социнтерне?

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

«Мне жаль, что партия «Дашнакцутюн», входящая в Социнтерн, занимается разжиганием ненависти между народами». Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса, глава Социал-демократической партии Азербайджана (СДПА) Араз Ализаде. Такую реакцию парламентария и лидера политической организации вызвали сообщения армянских СМИ о том, что якобы на недавнем съезде Социнтерна азербайджанская делегация принесла публичные извинения и только после этого ей был предоставлен статус полноправного члена.

Араз Ализаде заявил, что сообщения армянских СМИ не соответствуют действительности. По его словам, на съезде Социнтерна присутствовали он сам и секретарь СДПА по международным делам Самед Ализаде.

Араз Ализаде

Подоплека дела такова: оказывается, представитель армянской партии «Дашнакцутюн» Марио Налпандян накануне съезда обратился в комитет по этике Социнтерна, заявив, что Самед Ализаде оскорбил армян и «Дашнакцутюн».

Самед Ализаде во время встречи в Женеве положил на стол Марио Налпандяну копию Батумского договора от 1918 года, в котором черным по белому указано, что Республика Армения создана на территориях Азербайджана. Представитель армянской партии оскорбился.

«Что же до извинений с нашей стороны, то их не было. Мы направили письмо генеральному секретарю Социнтерна Луису Айяле. В тексте послания отметили, что если Налпандян обиделся, то мы выражаем сожаление».

Марио Налпандян

Очевидно, что есть серьезная разница между извинением и выражением сожаления в связи с тем, что кто-то на что-то обиделся.

Как рассказал Ализаде, в ходе съезда Налпандян выступал и с обвинениями в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«На это я заявил, что Ильхам Алиев - лидер азербайджанского народа. И хотя СДПА находится в оппозиции к власти, но в вопросе Карабаха в Азербайджане все едины, и мы не позволим создать второе армянское государство на азербайджанской территории».

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