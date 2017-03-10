Оккупированный режим в Карабахе: «Уже 10 лет нам поставляют некачественное топливо»

Т.н. премьер-министр оккупационного режима в Нагорном Карабахе Ара Арутюнян подтвердил слова премьера Армении о том, что в дни апрельской войны армянские солдаты не могли задействовать военную технику из-за некачественного топлива, сообщает газета «Жовохурд».

«На самом деле проблема низкокачественного топлива не нова ни в Карабахе, ни в Армении. По моим сведениям, порядка десяти лет уже на рынке продается только некачественное дизтопливо, которое и используется для сельхоз техники, транспорта и других машин. Что касается апрельских событий, то могу констатировать, что в то время, да и после тоже было много проблем, связанных с топливом, которое так же использовалось частными строительными кампаниями, проводящими работы для армии. И топливо было закуплено государством у частных поставщиков», - сказал Арутюнян.

«Даже были проблемы и с теми транспортными средствами, которые предоставлялись армии нами и по мнению специалистов, эти проблемы так же были следствием некачественного топлива. И по причине этих проблем, из строя были выведены технические средства и пошли сбои так же инженерских работ. При наличии на рынке низкокачественного топлива такие прецеденты предсказуемы, особенно в критических ситуациях, когда закупки делаются впопыхах.”, - сказал премьер Арутюнян.