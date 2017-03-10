 

В НАСА нашли потерянный восемь лет назад зонд

 

Ученые Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) НАСА обнаружили два беспилотных космических аппарата. Одним из них стал индийский космический зонд «Чандраян-1», связь с которым была утеряна в августе 2009 года, сообщается на сайте космического агентства.

Для определения местонахождения космических аппаратов на орбите Луны использовался новый наземный радар. Кроме «Чандраян-1», специалисты также обнаружили межпланетную станцию Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), которая была запущена в 2009 году. Ученые отмечают, что знали орбитальные данные местонахождения станции, поэтому ее поиски не составили труда.

С поисками индийского зонда было сложнее, так как аппарат по размерам примерно в два раза меньше автомобиля и он перестал подавать сигналы. Поиски осложнялись и тем, что за время обращения спутника вокруг Луны его орбита могла несколько раз измениться.

«Чандраян-1», запущенный 22 октября 2008 года, стал первым индийским космическим аппаратом, отправленным за пределы земной орбиты. Первые данные он передал с лунной орбиты месяц спустя. Предполагалось, что за два года работы он создаст подробный атлас лунной поверхности и изучит химический состав спутника.

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