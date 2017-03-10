Как из Баку в Актау перевезли 119 кг героина?

Немецкая полиция раскрыла преступление, связанное с провозом из Баку в казахстанский город Актау 119 кг героина, сообщает haqqin.az со ссылкой на германские СМИ.

Одним из преступников был 46-летний мужчина, пойманный в Германии. По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии, он и его подельник (их национальность не упоминается) загрузили грузовик на паром в Баку и переправились через Каспийское море в Актау. Там преступники поняли, что казахстанские таможенники намерены обыскать транспортное средство. Они приняли решение бежать, оставив грузовик с наркотиками. Перевозчики сразу же поехали в аэропорт, так как долго оставаться в Казахстане было слишком рискованно.

Это произошло 17 сентября 2015 года, а в конце февраля 2016 года 46-летний мужчина и еще двое были задержаны близ немецкого Нюрнберга при перевозке в грузовике 195 кг гашиша и марихуаны. Как уже сообщал haqqin.az, обвиняемые признались, что конечным пунктом маршрута был Азербайджан. Одним из задержанных был 51-летний мужчина из города Люденшайд.

В ходе расследования была также выявлена связь с Турцией и Грузией. По-видимому, через эти страны преступники собирались провезти свой товар.

51-летний признал свою вину после сделки с судом и прокурором. В обмен на «исповедь» ему пообещали, что он отделается лишь 6,5 или 7 годами тюрьмы. Он может получить больший срок только в том случае, если в деле появятся новые подробности. Обвинение в перевозке 119 кг героина с него снято, так как судья не нашел доказательств вины.

Это уже далеко не первая история, связанная с провозом наркотиков через территорию Азербайджана. Достаточно вспомнить попытку перевезти 506 кг героина из Ирана в Бельгию. В апреле 2016 года в грузовике, в котором якобы находился кишмиш, была обнаружена огромная партия наркотиков.

Всего в течение 2016 года сотрудники азербайджанской таможни задержали на границе более одной тонны героина.