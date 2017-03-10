 

ОПЕК не будет продлевать соглашение о сокращении нефтедобычи

 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Чиновники из Саудовской Аравии организовали закрытую встречу с американскими производителями, чтобы обменяться взглядами о ситуации на рынке и поделиться прогнозами на добычу сланцевой нефти.

«Один из советников сказал, что рост сланцевой добычи в США не ударит по ОПЕК. Он добавил, что ни мы, ни другие производители сланцев не должны автоматически полагать, что ОПЕК продлит пакт о сокращении добычи», — сообщил глава одной из американских компаний, присутствовавший на встрече.

Правительство США ожидает, что в 2017 году добыча в стране вырастет до 330 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет сланцевой нефти. При этом некоторые аналитики и производители прогнозируют рост вдвое больше, отмечает агентство.

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