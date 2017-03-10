 

За громким убийством бизнесменов стоял гаишник

 

Меньше трех дней потребовалось правоохранительным органам для того, чтобы раскрыть убийство двух армавирских предпринимателей. Их тела с простреленными головами нашли в лифте дома 87 по улице Ленина – погибшие снимали квартиру в самом центре Армавира.

По данным издания Регион Online, погибшие были азербайджанцами. По другим данным – армянами. В Армавире они владели сетью магазинов низких цен и незадолго до гибели собирались в Москву за очередной партией товара. И их будущие убийцы знали об этом.  

Сотрудники правоохранительных органов в ходе работы установили, что с коммерсантами расправилась группа «единомышленников», состоящая из бывшего подчиненного убитых, бывшего сотрудника ДПС и еще двух человек, о которых пока ничего не известно. Цель жуткого преступления – жажда наживы. В тот день предприниматели имели при себе крупную сумму денег, почти 17 миллионов. Деньги, соответственно, на месте расправы не нашли – их забрали убийцы. 

Как сообщили источники в правоохранительных органах, всего в организации и исполнении убийства принимали участие четыре человека. Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия.

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