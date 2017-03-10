Pirelli огласила состав шин на «Формулу-1» в Баку

Официальный поставщик шин для автогонок «Формулы-1» - компания Pirelli - определился с комплектами покрышек, которые предоставит командам на Гран-при Испании, Монако, Канады и Азербайджана.

На Гран-при Испании (12-14 мая) Pirelli привезет шины «софт», «медиум» и «хард». В Монако (26-28 мая) и Канаде (9-10 июня) команды получат комплекты резины «ультрасофт», «суперсофт» и «софт». На Гран-при Азербайджана (23-25 июня) Pirelli предоставит участникам соревнований покрышки «суперсофт», «софт» и «медиум», сообщается в пресс-релизе итальянского шинника.

В каждом Гран-при хотя бы один из двух самых жестких составов должен использоваться по ходу гонки. В последнем сегменте квалификации пилоты должны использовать самый мягкий состав уик-энда.