Еще один мужчина напал с топором на прохожих в Дюссельдорфе

Граждане Италии пострадали после нападения на вокзале немецкого города Дюссельдорф, сообщает газета La Repubblica.

«При атаке в Дюссельдорфе легкие ранения получили две итальянские женщины. Это тетя с племянницей из Бергамо», — приводит издание слова консула Италии в Кельне Эмилио Лолли.

Немецкий таблоид Bild отмечает, что это нападение стало уже вторым инцидентом на вокзале Дюссельдорфа за последние дни. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина набросился на людей с топором. Тогда пострадали семь человек, трое из них получили тяжелые ранения.

В полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия рассказали, что мужчина, напавший на людей, вероятно, имеет проблемы с психикой.