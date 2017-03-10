Ильхам Алиев поздравил Дональда Туска

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил поздравительное письмо президенту Совета ЕС Дональду Туску.

«Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Совета Европейского Союза. С удовлетворением вспоминаю свой визит в Брюссель на основе вашего приглашения с целью начала переговоров по проекту нового двустороннего соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном, а также нашу с вами встречу в ходе визита, проведенный обмен мнениями.

Я еще раз благодарю вас за вашу поддержку развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию связей с Евросоюзом. Отрадно, что наши связи в политической, экономической, культурной и других сферах успешно развиваются. Азербайджан доказал, что является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Верю, что и впредь будем продолжать наши совместные усилия для успешного продолжения наших построенных на здоровой основе, доверии и поддержке партнерских связей и взаимовыгодного сотрудничества.