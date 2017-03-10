Президент Чехии назвал себя агентом четырех стран

Глава чешского государства Милош Земан в ответ на заявление журналиста о его пророссийской ориентации в шутку назвал себя агентом России, Китая, Израиля и США.

«Вы знаете, я русский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина. Я должен добавить, что также являюсь агентом китайского председателя и даже нового американского президента. Я агент Израиля, который всегда поддерживаю», — приводит слова президента Ceske Noviny.

Потом перейдя на серьезный тон, Земан сказал, что является «агентом только одной страны — Чешской Республики».

Земана избрали президентом Чехии четыре года назад.