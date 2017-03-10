 

Оргия в бейлаганской школе

 

В одной из школ Бейлаганского района произошел вопиющий случай. Одноклассник стал шантажировать 17-летнюю ученицу ее интимными фото и принудил вступить в половой акт с двадцатью парнями. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на источники в районе. Имя потерпевшей не раскрывается.

При этом насильники снимали все это на видео, которое оказалось в распоряжении одной из редакций.

«На видео девушку принуждают к интимным отношениям. Действо происходит в школьном классе, видны парты, доска, даже называются имена. Девушка умоляет: «Удалите это, прошу, удалите»,  пишет издание.

Данную информацию в интервью Qafqazinfo косвенно подтвердила и председатель НПО «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова, которая связалась с родственниками изнасилованной девушки.

«Я предложила им свои услуги, однако они сказали, что сами разберутся. Они также сказали, что не отказывались от дочери, как об этом пишут СМИ. Родителей можно понять, это очень щепетильная тема»,  сказала Мехрибан Зейналова.

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