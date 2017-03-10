 

Зия Мамедов в центре коррупционного скандала в Швеции

Автор: Отдел экономики 

В Швеции назревает крупный коррупционный скандал вокруг экс-министра транспорта Зии Мамедова и бывшего руководства «Азербайджанских железных дорог». Национальный отдел по борьбе с коррупцией Швеции задержал несколько сотрудников шведской «дочки» известной канадской компании Bombardier.

В 2013 году компания выиграла крупный тендер на поставку оборудования «Азербайджанским железным дорогам» (АЖД). Речь шла об обновлении систем автоматизации и сигнализации на железной дороге Баку  Беюк Кясик. Сумма подряда составляла 288 миллионов долларов.

По сведениям прокуратуры, во время реализации сделки исчезли около 50 миллионов долларов. Эти деньги, по мнению следователей, пошли на откаты азербайджанским чиновникам.

Кроме того сегодня Стокгольмским окружным судом задержан гражданин России, работавший в компании Bombardier. Ему предъявлены обвинения в подкупе при отягчающих обстоятельствах.

В частности сообщается, что он вместе с другими сотрудниками Bombardier вступил сговор с чиновниками из «Азербайджанских железных дорог».

Дело в том, что Bombardier предложила менее выгодные условия на открытом тендере. Но несмотря на то, что предложение компании было лишь пятым по выгодности, именно она выиграла тендер.

Это произошло благодаря существенным откатам, которые получило руководство АЖД.

Следствие располагает обширной базой документов и электронных писем задержанных, которые доказывают их участие в подкупе азербайджанских чиновников.

Отметим, что в 2013 году «Азербайджанские железные дороги» возглавлял Ариф Аскеров. В 2015 году он был назначен заместителем министра транспорта Зии Мамедова. В прошлом месяце Зия Мамедов был уволен с должности министра транспорта, а само ведомство упразднено.

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