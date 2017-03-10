Дмитрий Медведев посетил санаторий, построенный Азербайджаном

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу перед совещанием по развитию туризма на Северном Кавказе посетил в Ессентуках новый санаторий и ознакомился с проектом реконструкции «Нижних минеральных ванн».

Д.Медведев осмотрел медицинский центр санатория, в том числе кабинеты с лечебными минеральными и вихревыми ваннами, где задал уточняющие вопросы, в частности об оборудовании. Главе правительства продемонстрировали также бассейн с пресной водой и ресторан санатория. О работе санаторно-курортного комплекса «Источник», введенного в строй летом 2016 года, главе правительства рассказала директор учреждения Ирина Матвиец.

Санаторно-курортный комплекс «Источник» построен в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Ставропольским краем и рассчитан на 444 места. Общая стоимость инвестпроекта составила 1,5 млрд рублей.

Между инвестором и краевым правительством заключено соглашение, предусматривающее налоговые преференции.