Цена на золото опустилась ниже $1200

Золото дешевеет в ходе сегодняшних торгов, при этом цена драгметалла опустилась ниже психологической отметки в $1200 за унцию впервые с января нынешнего года.

Золото с поставкой в апреле в Нью-Йорке подешевело на 0,5% — до $1197 за унцию, сообщает Интерфакс.

Рынок практически уверен в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставки на заседании, которое состоится 14-15 марта. Повышение ставки обычно ведет к росту курса доллара, что негативно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая золото.

Окончательно убедить инвесторов в скором повышении ставки могут сильные статданные по рынку труда США, которые будут обнародованы позже в пятницу.