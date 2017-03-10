 

Столкновения в Сеуле после отставки президента видео

 

Два человека погибли, по меньшей мере восемь пострадали в столкновениях в Сеуле 10 марта, сообщило агентство Ruptly. Беспорядки произошли после отстранения от власти президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Столкновения произошли, когда недовольные решением Конституционного суда сторонники бывшего президента попытались ворваться в здание. По данным Ruptly, полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и дубинки.

В результате столкновений погибли два человека, четверо попали в больницы, сообщило агентство Ренхап.

Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности по импичменту.

Конституционный суд утвердил в пятницу решение об импичменте главы государства из-за коррупционного скандала. В течение 60 дней, начиная с 10 марта, в стране пройдут выборы нового президента.

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