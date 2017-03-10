 

Азербайджанская нефть спасла украинский нефтепровод

Автор: Отдел информации 

Компания «Укртатнафта» с 10 марта возобновила работу участка нефтепровода «Одесса – Кременчуг» после пятилетнего простоя. По нему начали транспортировку нефти сорта Azeri Light на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу компании.

В феврале 2016 года президенты Украины Петр Порошенко и Азербайджана Ильхам Алиев договорились о поставках нефти на украинское предприятие. В 2017 году их объем должен составить не менее 1,3 млн тонн, а в дальнейшем поставки увеличат до 1,9 млн тонн. Для сравнения, в 2016 году объем внутренней транспортировки нефти составил 1,41 млн тонн в Украине, то есть речь идет почти о двукратном увеличении.

Поставщиком нефти является азербайджанская госкомпания SOCAR, говорится в сообщении украинской компании.

По данным Кременчугского НПЗ, благодаря поставкам на предприятие низкосернистого сырья и применению новых технологий, «Укртатнафта» планирует полностью перейти на производство топлива качества Евро-5.

Раньше в трубопроводе находилась российская нефть марки Urals. Ее выкачали и должны железнодорожным транспортом переправить в Броды для закачки в нефтепровод «Дружба».

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Азербайджанская нефть спасла украинский нефтепровод
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