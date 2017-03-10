Эрдоган попросил Путина запретить FETO в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал запретить в России деятельность организации Гюлена, сообщает Интерфакс.

«Что касается террористической организации FETO, к сожалению, мы знаем, что они под видом каких-то других организаций ведут свою деятельность в некоторых городах России, также в Москве и Петербурге. Верим, что российские власти предпримут шаги для того, чтобы пресечь ее», - заявил Эрдоган, выступая на совете сотрудничества высшего уровня.

FETO — оппозиционная руководству Турции террористическая группа, возглавляемая скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара обвиняет ее в попытке госпереворота в июле 2016 года. Турецкие власти заявляли, что организация Гюлена причастна к убийству российского посла Андрея Карлова 19 декабря того же года.