 

Спецоперация СГБ: ликвидированы особо опасные преступники

Автор: Отдел информации 

Группа граждан Азербайджана, войдя в преступный сговор в целях совершения особо тяжких преступлений, контрабандным путем пыталась завезти в страну огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. В результате расследования, проведенного Службой государственной безопасности Азербайджана, эта информация получила подтверждение и было принято решение о проведении неотложных спецмероприятий по обезвреживанию преступников, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью СГБ Азербайджана.

10 марта 2017 года была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых по этому делу Азера Гусейнова и Али Исламова. В ходе спецоперации участники преступной группы А.Гусейнов и А.Исламов, оказав сопротивление, открыли огонь из огнестрельного оружия в населенном пункте. Специальная оперативная группа СГБ, в соответствии с законодательством, применив табельное оружие, уничтожила этих преступников.

Были изъяты один автомат АКСУ-74, два пистолета Макарова, один пистолет, изготовленный кустарным способом, 400 и 75 граммов различных взрывчатых веществ и большое количество боеприпасов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по делу.

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